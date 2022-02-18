Очень активная белка попала в объектив фотоловушки

В объектив фотоловушек попадают не только медведи, рыси, волки, олени, но и маленькие обитатели леса. Установленная в национальном парке «Калевальский» фотоловушка запечатлела очень активную белку.

Зверек искал место, чтобы спрятать свой трофей – еловую шишку. Белка бегала по снегу от одного дерева к другому в поисках места для тайника.

«Интересно, не приходится ли ей дальним родственником белка из мультфильма «Ледниковый период»?, - задались вопросом в паблике «Заповедник «Костомукшский».