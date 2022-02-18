Автомобилистов предупредили об опасном разломе на Балтийской улице

Отремонтированная осенью прошлого года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» улица Балтийская в Петрозаводске не пережила зиму. На асфальте образовался разлом. Фотографии проявившегося дефекта опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Ребята, на Балтийской перед остановкой разлом асфальта с острыми краями! Будьте аккуратней!»

- предупредил петрозаводчанин участников дорожного движения.

В комментариях пользователи предупредили, что дефекты на дорогах проявились на Древлянке, на Вознесенском шоссе перед отвороткой на Сайнаволок, на Вытегорском шоссе. Один из подписчиков пожаловался на «адскую яму» под водой на Чапаева, а другой на опасную кромку в полукилометре от Царевичей.