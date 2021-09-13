13 сентября 2021, 20:12
Автоклуб 10 RUS

Автомобили «теряют» колеса из-за ремонта Балтийской улицы

Автомобиль «Рено» сегодня угодил в ловушку на Кукковке

Кросс-седан «Рено Сандеро Степвей» угодил в ловушку на Балтийской улице в Петрозаводске, где сейчас активно ремонтируют дорогу.

Автомобиль провалился в колодец, заполненный водой. Итог – машину перекосило.

По свидетельству очевидцев, только за понедельник - уже три машины без колес. Автомобилистам и мотоциклистам стоит быть предельно внимательными при проезде Балтийской улицы. Судя по всему, опасные провалы на проезжей части, никак не обозначены. (фото «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
новости петрозаводска
колеса
Кукковка
ремонт
Балтийская улица