Автомобили «теряют» колеса из-за ремонта Балтийской улицы

Кросс-седан «Рено Сандеро Степвей» угодил в ловушку на Балтийской улице в Петрозаводске, где сейчас активно ремонтируют дорогу.

Автомобиль провалился в колодец, заполненный водой. Итог – машину перекосило.

По свидетельству очевидцев, только за понедельник - уже три машины без колес. Автомобилистам и мотоциклистам стоит быть предельно внимательными при проезде Балтийской улицы. Судя по всему, опасные провалы на проезжей части, никак не обозначены. (фото «Петрозаводск говорит»)