13 сентября 2021, 19:37
Водитель заработал штраф за езду с просроченными правами
Нарушителя за рулем автомобиля «Тойоты» остановили сегодня в Прионежском районе
Сегодня, 13 сентября, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 38-летнего водителя «Тойоты».
При проверке документов выяснилось, что у мужчины истек срок действия водительского удостоверения. Нарушителя привлекли к административной ответственности в рамках статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
ГИБДД обратилась ко всем автомобилистам Карелии с просьбой проверить срок действия своего водительского удостоверения. (фото Госавтоинспекция)