Водитель заработал штраф за езду с просроченными правами

Сегодня, 13 сентября, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 38-летнего водителя «Тойоты».

При проверке документов выяснилось, что у мужчины истек срок действия водительского удостоверения. Нарушителя привлекли к административной ответственности в рамках статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

ГИБДД обратилась ко всем автомобилистам Карелии с просьбой проверить срок действия своего водительского удостоверения. (фото Госавтоинспекция)