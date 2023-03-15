Обыски по делу Лабинова прошли в Москве и Петербурге

Обыски по делу главы Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова прошли не только в Петрозаводске, но и в Санкт-Петербурге, а также в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в Северной столице сегодня утром был задержан посредник в передаче крупной взятки карельскому чиновнику.

Напомним, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов подозревается в получении взятки в размере более 10 миллионов рублей. Предварительно установлено, что незаконное денежное вознаграждение предназначалась ему за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов.

Сегодня чиновник был задержан в Петрозаводске. Решается вопрос о его аресте. // Фото СК