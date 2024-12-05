05 декабря 2024, 19:39
Объявлен главный цвет 2025 года – он «кричит» о стремлении к комфорту
Шоколадный оттенок коричневого стал главным цветом будущего года
Главным цветом 2025 года по версии международного исследовательского института Pantone стал шоколадный оттенок коричневого - Mocha Mousse, сообщает «Комсомольская правда». «Мокко мусс» отражает стремление к комфорту и ежедневным удовольствиям.
«Утонченный и пышный, но в то же время непритязательный классический оттенок PANTONE 17-1230 Mocha Mousse расширяет наше восприятие коричневых оттенков от скромных и приземленных до амбициозных и роскошных», - отметили в компании.
Цветом 2024 года был выбран Peach Fuzz персиковый пух. // фото с сайта pantone.com/ стопкадр