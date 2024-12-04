Памятник Пушкину в Одессе снесут: депутаты проголосовали за демонтаж

В среду, 4 декабря, депутаты Одесского городского совета приняли решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, расположенного на Приморском бульваре. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на местные источники.

Напомним, что еще в начале осени Одесская областная военная администрация высказалась в поддержку сноса памятника, который находится под охраной ЮНЕСКО. Спустя три месяца, в декабре, это предложение было поддержано депутатами городского совета.

Еще в августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что памятник не будет снесен. По его словам, монумент является частью культурного наследия города, а также был возведен местными жителями за их собственные средства. // фото: freepik.com