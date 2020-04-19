Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал актуальную карту заражения коронавирусной инфекцией в республике. Красным цветом на ней помечены четыре района и Петрозаводск.

Так, на сегодняшний день, случаи заражения коронавирусом отмечены в Кондопожском, Сегежском, Питкярантском и Прионежском районах.

В Петрозаводске - 16 заболевших. Судя по графику, предоставленному Минздравом РК, больные есть на Древлянке, Перевалке и в районе Первомайского проспекта.

По данным на 18 апреля, в Карелии Covid-19 подхватили 27 человек.