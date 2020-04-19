19 апреля 2020, 00:00
Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии
По данным на вечер 18 апреля в республике 27 заболевших коронавирусной инфекцией
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал актуальную карту заражения коронавирусной инфекцией в республике. Красным цветом на ней помечены четыре района и Петрозаводск.
Так, на сегодняшний день, случаи заражения коронавирусом отмечены в Кондопожском, Сегежском, Питкярантском и Прионежском районах.
В Петрозаводске - 16 заболевших. Судя по графику, предоставленному Минздравом РК, больные есть на Древлянке, Перевалке и в районе Первомайского проспекта.
По данным на 18 апреля, в Карелии Covid-19 подхватили 27 человек.