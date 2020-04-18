Расселение аварийного жилья продолжается в Карелии

В Карелии продолжается реализация программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. На эти цели до 2025 года из федерального бюджета республика получит более 7 млрд рублей. За этот период планируется переселить более 9 тыс. человек. Между тем, по оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ, реально нуждаются в новом жилье 28 тысяч.

На сегодня в республике признаны аварийными 636 домов. У переселенцев есть выбор: строительство нового жилья, получение жилья на вторичном рынке, выплата компенсации собственникам.

В 2020 году Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассчитывает расселить из аварийного жилья в России 81,9 тыс. человек. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено выделить 35,42 млрд рублей.

Подробнее об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.