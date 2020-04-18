В Карелии восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Карелии сегодня официально подтверждены еще восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Заболели жители Петрозаводска, Сегежи и Питкярантского района, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Три случая зарегистрированы в Петрозаводске. Коронавирус диагностирован у мужчины 62 лет, обратившегося за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, у 25-летнего молодого человека, приехавшего из Москвы и у 21-летнего петрозаводчанина, в семье которого уже есть заболевший.

Семейный очаг коронавируса выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района. Здесь заболели сразу четыре человека, приехавших из Мурманска и Москвы. Два члена семьи 33 лет и пожилые люди 60 и 61 лет.

В Сегеже положительный результат исследования на Covid-19 - у 52-летней женщины.



Общее количество заболевших достигло 27 человек.