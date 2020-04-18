Власти прокомментировали слухи о запрете продажи алкоголя в Карелии

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов прокомментировал распространившиеся по Карелии слухи о полном запрете продажи алкоголя с 20 апреля. Таких ограничений введено не будет, заверил чиновник.

Родионов сообщил, что глава Карелии Артур Парфенчиков, действительно, получил от Законодательного собрания полномочия по ограничению продаж спиртного, вплоть до полного запрета реализации алкоголя. Однако, таких планов у властей республики нет.

Некоторые торговые организации, реализующие в розницу алкогольную продукцию, решили воспользоваться ситуацией для создания ажиотажа после принятия закона. Покупателей дезинформируют о том, что на следующей неделе в Карелии будет введен полный запрет на продажу алкоголя,

- сообщил Родионов.

Чиновник уверил, что такие действия продавцов являются инструментом для создания ажиотажа и увеличения продаж. Запрещать продавать алкоголь власти не планируют.