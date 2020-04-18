Появилось видео, как в Крестовоздвиженском соборе освящают куличи

Сегодня в Петрозаводске отмечается Великая суббота, когда по традиции верующие освящают в церкви пасхальные яства: пасхи, куличи, яйца.

Накануне карельская епархия сообщила, что, несмотря на режим повышенной гостовности в связи с коронавирусом, освящение пройдет как минимум в двух главных храмах Петрозаводска: соборе Александра Невского и Крестовоздвиженском соборе.

В районе 11 утра в кафедральном соборе Александра Невского собралось несколько десятков человек, полиции не было, большинство людей были без масок, подробней в нашем материале.

В Крестовоздвиженском соборе к третьему часу дня поток людей значительно уменьшился. Здесь также не наблюдалось полиции. Служители церкви были в масках, некоторые прихожане надевали их непосредственно в момент окропления.

По завершению процедуры священник Константин Савандер пожелал всем здоровья.