Мэрия рассказала, в каких микрорайонах ведется уборка улиц

В Петрозаводске продолжается весенняя уборка города. Как рассказали в городской администрации, сейчас подрядчик занят тем, что устраняет деформации дорожного покрытия и вывозит смет с улиц столицы Карелии.

Сегодня компания «ТехРент» работает на Зареке, Голиковке, в Центре и Первомайском районе. Работы ведутся как вручную, так и при помощи техники. Убираются проспект Александра Невского, площадь Кирова, улицы Правды и Железнодорожная.

Ведется работа по устранению деформаций дорожного покрытия. Подрядчик учитывает погодные условия. Сегодня дорогу латают на улице Репникова.

Мэрия подчеркнула, что все работы строго контролируются сотрудниками городской администрации.