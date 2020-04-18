18 апреля 2020, 16:02
Общество

Мэрия рассказала, в каких микрорайонах ведется уборка улиц

Подрядчик продолжает очищать карельскую столицу от зимнего смета

В Петрозаводске продолжается весенняя уборка города. Как рассказали в городской администрации, сейчас подрядчик занят тем, что устраняет деформации дорожного покрытия и вывозит смет с улиц столицы Карелии.

Сегодня компания «ТехРент» работает на Зареке, Голиковке, в Центре и Первомайском районе. Работы ведутся как вручную, так и при помощи техники. Убираются проспект Александра Невского, площадь Кирова, улицы Правды и Железнодорожная.

Ведется работа по устранению деформаций дорожного покрытия. Подрядчик учитывает погодные условия. Сегодня дорогу латают на улице Репникова.

Мэрия подчеркнула, что все работы строго контролируются сотрудниками городской администрации.

 

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Петрозаводск
уборка города
«ТехРент»
Зарека
Голиковка
Первомайский
новости петрозаводска