Петрозаводчанка вызвала спасателей из-за недостатка внимания

В работе спасателей случаются и ложные вызовы. Один из таких случаев произошел на этой неделе в Петрозаводске, сообщает пресс-служба госкомитета по ОЖ и БН.

Так, в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший сообщил, что в одной из квартир дома на улице Красноармейской в Петрозаводске родственники заперли женщину, ей стало плохо, она просит помочь ей. Спасатели тут же выехали по адресу.

На месте оказалось, что женщине ничего не угрожало. Ей просто не хватало внимания родных, поэтому она попросила прохожего вызвать спасателей.

На вызов было потрачено 40 минут.