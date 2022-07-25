О привлечении медиков в регион пойдет речь на заседании правительства

Во вторник, 26 июля, в Петрозаводске состоится заседание правительства республики. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Его трансляция на официальной странице правительств соцсети ВК начнется в 10.00.

Члены правительства планируют обсудить вопрос о мерах по привлечению медицинских кадров в Карелию. Также в повестке дня - проект программы приватизации госимущества республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Еще одна тема заседания – корректировка основных параметров прогноза социально-экономического развития региона.