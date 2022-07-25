Карелия добивается разработки проекта по защите Ладоги и Онего

На нем была представлена информация о проектировании и строительстве, реконструкции канализационных и водопроводных очистных сооружений в республике.

Данный вопрос находится на постоянном контроле парламентариев и Правительства Республики Карелия.

Об этом, открывая заседание, сказала председатель комитета Марина Гуменникова. О важности темы обсуждения говорило и то, что в работе комитета приняли участие депутат госдумы от Карелии Валентина Пивненко и спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

С основным докладом выступила вице-премьер правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина.

Проблемы в этой сфере накапливались десятилетиями, сказала она, и сегодня мы сталкиваемся с малорадостной картиной. Обрисовывая эту картину, Чебунина рассказала, что десятки населенных пунктов Карелии, включая крупные города и поселки, не имеют никакой системы подготовки водопроводной воды и систем очистки канализационных стоков. А те очистные сооружения, которые имеются и работают, нуждаются в глубокой реконструкции, поскольку их износ составляет до 80 процентов.

По словам вице-премьера Правительства, в 2020-2021 годах в республике построены или реконструированы четыре объекта канализационно-очистных сооружений (КОС). Два из них уже пущены в эксплуатацию. А еще на двух – в Ладве и Шелтозере – необходимы пусконаладочные работы. Деньги на них выделены из бюджета республики, идут конкурсные процедуры по определению подрядчика, КОСы заработают в этом году.

На 2022-2023 годы она обозначила задачи: начать реконструкцию трех КОСов в Салми, Пиндушах и Повенце. Реализация – в будущем году. Проблем с этим не должно быть. Разработана проектно-сметная документация на КОС в Шуе. Идет поиск источника финансирования. Проходит государственную экологическую экспертизу проект системы водоотведения в Олонце. «После экспертизы будем заявляться на финансирование», - сказала Чебунина.

Проблемная точка – проектирование КОС в Медвежьегорске. Здесь решают вопрос с правовым статусом земельного участка под КОС. Потом можно будет продолжить проектирование. А пока из резервного фонда выделены деньги на установку очистки сточных вод.

Как видите, проблематика большая, мы пытаемся ее точечно решать за счет разных источников средств, - сказала Оксана Чебунина. - Отдельной госпрограммы по канализации нет. Поэтому пытаемся попадать в другие программы. Однако это не дает гарантированного финансирования. Тут нужен комплексный подход государства – и это возможно в рамках федеральной программы по защите Ладожского и Онежского озер, инициатором создания которой выступает Карелия. Для этого разработана и утверждена Главой Карелии «дорожная карта», где прописано, кто, что, когда и в каком порядке должен делать. И мы еще не раз с вами соберемся, чтобы обсудить, что бы расставить приоритеты и первоочередные направления финансирования.

Оксана Чебунина обозначила основную проблематику в области очистки водопроводных и сточных вод.

Во-первых, это федеральное финансирование на проектирование. Сейчас деньги на это выделяются из бюджета Карелии. Но в дальнейшем программа должна предусматривать федеральные средства на проектирование. Муниципалитеты такие расходы не потянут.

Во-вторых, получение финансирования – суммы огромные, и без федеральных денег никак.

В-третьих, должны быть системно решены вопросы эксплуатации КОСов и водоочистных сооружений. На местах должны быть специалисты определенного класса и уровня. Оборудование современное, сложное, надо понимать, как оно работает, уметь его обслуживать.

И в-четвертых, федеральное финансирование не предусматривает средства на пуско-наладку оборудования – а это долгая и дорогая работа. Надо думать, как на федеральном уровне включить эти работы в суммы финансирования.

Работа предстоит долгая, непростая. И за год-два мы ее не сделаем. Главное совместными силами защитить проект федеральной программы и получить необходимое системное финансирование,

- подытожила Чебунина.

Конечно, у депутатов было много вопросов: спрашивали про водоснабжение Сегежи, Лахденпохьи про проблематику Медвежьегорска. Выяснилось, что долгожданное проектирование сооружения в Сегеже скоро начнется: сюда заходит надежный подрядчик, который до этого хорошо показал себя в Сортавале.

Депутат госдумы Валентина Пивненко поблагодарила карельских депутатов за то, что они не выпускают из внимания тему проекта защиты Онежского и Ладожского озер. Парламентарий напомнила, что в марте в Карелию приезжал Вячеслав Фетисов - председатель Всероссийского Общества охраны природы и первый замруководителя комитета Госдумы по экологии и вопросам окружающей среды. В Петрозаводске он принял участие в совещании, на котором обсуждалось создание федерального проекта по защите Онежского и Ладожского озер.

Вячеслав Фетисов отметил, что впервые встречает на региональном уровне такую глубокую, всестороннюю экспертную оценку и специалистов, у которых есть четкое понимание, что необходимо сделать. И не просто поддержал нашу инициативу, но и согласился стать куратором этого проекта,

- сообщила Валентина Пивненко.

До конца года, как сообщила Оксана Чебунина, завершится сбор данных о качестве воды и состоянии очистных сооружений в Онежском и Ладожском озерах. Это необходимо, чтобы было четкое обоснование, где и что строить или модернизировать. Сбор данных – важная часть «дорожной карты» по подготовке федерального проекта, которую утвердил глава региона.

Как подчеркнул председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, чтобы подготовить качественное обоснование проекта.

Безусловно, мы должны синхронизировать усилия с нашими коллегами из соседних регионов, с которыми у Карелии единая водная система. В ближайшее время планирую встречи с руководителями парламентов Ленинградской и Вологодской областей. Эта тема станет приоритетной для обсуждения. Вместе, заручившись поддержкой на федеральном уровне, мы сможем добиться результата,

- сказал Элиссан Шандалович.

При этом спикер парламента подчеркнул, что нельзя останавливать работу над уже запланированным строительством и реконструкцией очистных сооружений.

Привлечение федерального финансирования возможно только с готовой проектно-сметной документацией. К сожалению, опыт показал, что далеко не все участники торгов компетентны в этом вопросе, из-за чего происходит пробуксовка проектов. Вопрос, бесспорно, острый, поэтому ищем новые решения, и я уверен, мы их найдем,

- добавил Элиссан Шандалович.