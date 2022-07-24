Коммунист предложил запретить западный алкоголь

Запретить российским магазинам продавать западный алкоголь - с такой инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, сообщило РИА «Новости». Пить нужно, свое, отечественное, видимо, считает политик.

Коммунист напомнил, что 24 июля 1990 года в СССР отменили запрет на продажу спиртного до 14:00. Малинкович считает, что тогда это решение было правильным, так как из-за стресса «выпивать надо было обязательно».

«Я считаю, что 50 граммов — обязательно, потому что мы живём в холодной стране»,

— объяснил он.

Сейчас он призывает отменить закон, который ограничивает продажу алкоголя после 23:00. По его мнению, стоит продавать спиртное и в более позднее время, чтобы те, кто работает допоздна, могли купить нужные напитки. // Фото: @fabrikasimf / Freepik