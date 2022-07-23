На должность сенатора от Карелии будет претендовать Владимир Чижов

Артур Парфенчиков вчера подал в избирком полный пакет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост Главы Карелии, и обнародовал имена трех претендентов на сенаторское кресло. Это председатель Петросовета Надежда Дрейзис, действующий сенатор Александр Ракитин и постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Одного из них Парфенчиков выдвинет в Совет Федерации в случае победы на сентябрьских выборах.

Если первые две фамилии прочно ассоциируются с Карелией, то появление в сенаторском списке Чижова – большой сюрприз и настоящая федеральная новость. Ведь в данный момент дипломат является действующим сотрудником МИД, и о его уходе из министерства до сих пор нигде не сообщалось. Наиболее вероятная причина грядущей смены работы – возраст, ведь Владимиру Алексеевичу в этом году исполнится 69 лет. Среди кандидатов на членство в Совфеде он выглядит явным фаворитом. Вот мнение политолога Анатолия Цыганкова:

«Очевидно, что если Парфенчиков победит, то именно Чижов станет сенатором от Карелии. Людей такого уровня не включают в подобные списки просто так, для декорации. По всей видимости, президент Путин проводит ротацию в геополитическом контуре, в Евросоюзе будет новый представитель. А Чижова отправляют в Карелию как в стратегически важный регион в контексте вхождения в НАТО Финляндии и Швеции. Он будет выполнять важнейшую роль куратора в процессе построения новых взаимоотношений с нашим западным соседом. Лоббистский потенциал у этого политика соответствующий — столь влиятельных представителей на федеральном уровне у Карелии еще не было».

Владимир Алексеевич Чижов - российский профессиональный дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе. Имеет чин Чрезвычайного и полномочного посла. Ранее занимал должность заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, Средиземноморью и Балканам.

Родился 3 декабря 1953 года в городе Москва. После школы, в 1976 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел. Получив диплом, работал в посольствах Советского Союза и Российской Федерации в Греции, на Кипре. С 1981 года находился в Пятом Европейском отделе МИД СССР. В 1985 году перешел в посольство России в кипрской Никосии. В 1992 году стал советником Второго Европейского департамента МИД России. В этом же году занял пост начальника отдела Великобритании и Северной Ирландии Второго Европейского департамента МИД России. В 1993 году переназначен заместителем директора Второго Европейского департамента МИД России. Через два года стал заместителем главы российской делегации в ОБСЕ, Вена, Австрия. В 1996 году переведен в должность заместителя Высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине, Сараево.

С 1997 года на протяжении трех лет Чижов работал в качестве специального представителя Министерства иностранных дел России по вопросам кипрского урегулирования. Параллельно, во время вступления в должность, руководил Третьим Европейским департаментом МИД России. В 1999 году стал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Российской Федерации и вошел в Коллегию Министерства иностранных дел. На протяжении последующих двух лет Чижов являлся Специальным представителем МИД России по Балканам. В 2002 году назначен на пост заместителя министра иностранных дел России.

С 15 июля 2005 года Чижов исполнял полномочия постоянного представителя России при европейских сообществах в Брюсселе. С 2010 года является постоянным представителем Российской Федерации при Европейском союзе. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла, а также отмечен государственными наградами. Владеет английским, греческим и французским языками.

Указом Президента России 27 февраля 2019 года за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу Владимир Чижов награжден орденом Александра Невского.

Женат, воспитал двоих детей.

Награды: Орден Александра Невского (27 февраля 2019) - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу; Орден Почета (8 мая 2013) - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу; Орден Дружбы (21 сентября 2003) - за активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.