В Петрозаводске прошел митинг в поддержку специальной военной операции

22 июля на набережной Онежского озера в столице Карелии прошел митинг в поддержку российских вооруженных сил, участвующих в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Митинг прошел именно сегодня не случайно: этот день в истории России ознаменован славной датой - в 1240 году произошла Невская битва, сражение между новгородским и шведским войсками. За проявленное в битве мужество и полководческое искусство князь Александр был прозван Невским. В память о событии к подножию памятника великому святому благоверному князю Александру Невскому в Петрозаводске утром были возложены цветы.

Выступавшие на митинге отмечали, что, как и сотни лет назад, российские солдаты защищают русский народ и суверенность государства.

«Нашим солдатам нужна моральная поддержка. И сегодняшний митинг, организованный патриотами Карелии, поддерживает курс нашего Президента и Российскую армию. На уровне Государственной думы мы делаем всё, чтобы защитить и сохранить в условиях санкций нашу промышленность и экономику, чтобы осуществить все социальные программы, которые предложены Президентом!», - обратилась к участникам митинга депутат Госдумы Валентина Пивненко.

На митинге также выступил директор Карельского фонда благотворительных инициатив им. Александра Невского, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Карелии Владимир Бондарев. Творческие коллективы города представили концертные номера. // Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия