О переселении в подземелье Бахмута рассказал Владимир Любарский

Об очередном «новоселье» в зоне спецоперации рассказал экс-мэр Петрозаводска в своем аккаунте ВКонтакте. Владимир Любарский написал, что он сейчас в Бахмуте.

- Снова Бахмут. Чувствую себя призраком замка Моррисвиль в этом подземелье. Ну, надо как-то обустраиваться, зато крыша не протечет и мины нипочем,

- отметил он.

Любарский пообещал вскоре рассказать о своих сослуживцах из группы «одиннадцати друзей Рэма». Напомним, глава администрации Петрозаводска подал в отставку в июне и ушел добровольцем на СВО. // фото: wirestock/ freepik.com