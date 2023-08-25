25 августа 2023, 10:24
О переселении в подземелье Бахмута рассказал Владимир Любарский
Бывший мэр Петрозаводска поделился новостями с СВО
Об очередном «новоселье» в зоне спецоперации рассказал экс-мэр Петрозаводска в своем аккаунте ВКонтакте. Владимир Любарский написал, что он сейчас в Бахмуте.
- Снова Бахмут. Чувствую себя призраком замка Моррисвиль в этом подземелье. Ну, надо как-то обустраиваться, зато крыша не протечет и мины нипочем,
- отметил он.
Любарский пообещал вскоре рассказать о своих сослуживцах из группы «одиннадцати друзей Рэма». Напомним, глава администрации Петрозаводска подал в отставку в июне и ушел добровольцем на СВО. // фото: wirestock/ freepik.com