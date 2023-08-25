Стало известно, где в Карелии самая высокая радиация

Новые сведения о гамма-фоне в пяти городах Карелии представили сотрудники Роспотребнадзора. Излучение измеряли в контрольных точках Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги, Сортавалы и Сегежи.

- Средние значения мощности дозы гамма-излучения открытой местности в контрольных точках соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения,

- заверили в ведомстве.

Самый высокий уровень радиации в Кондопоге и Сегеже - по 0,11 мкЗв/час. В Сортавале он немного меньше - 0,10, в Петрозаводске и Костомукше гамма-излучение составило 0,09 мкЗв/час. // фото: rawpixel/ freepik.com