25 августа 2023, 09:39
Стало известно, где в Карелии самая высокая радиация
Данные об уровне радиации в пяти городах республики опубликовал Роспотребнадзор
Новые сведения о гамма-фоне в пяти городах Карелии представили сотрудники Роспотребнадзора. Излучение измеряли в контрольных точках Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги, Сортавалы и Сегежи.
- Средние значения мощности дозы гамма-излучения открытой местности в контрольных точках соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения,
- заверили в ведомстве.
Самый высокий уровень радиации в Кондопоге и Сегеже - по 0,11 мкЗв/час. В Сортавале он немного меньше - 0,10, в Петрозаводске и Костомукше гамма-излучение составило 0,09 мкЗв/час. // фото: rawpixel/ freepik.com