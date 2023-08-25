Три кандидата в депутаты в Карелии скрыли свои судимости

Депутатами в двух районах республики хотели стать имеющие судимости люди. Кандидаты скрыли этот факт своей биографии, но тайное стало явным, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Порочащую информацию выявили местные избиркомы. В результате Костомукшский городской суд удовлетворил иски территориальной избирательной комиссии Калевальского района об отмене регистрации трех человек.

Не смогут стать депутатами кандидат в совет Боровского сельского поселения и два кандидата в совет Калевальского городского поселения. // фото: freepik.com