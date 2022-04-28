О двух громких преступлениях сообщили следователи Петрозаводска

В столице Карелии по горячим следам ровно 20 лет назад было раскрыто убийство петрозаводского милиционера Александра Наппу. Подозреваемые были отправлены в СИЗО, давали показания. Но один из членов банды по-прежнему скрывался от следствия. Автомобиль милиционера, за который он поплатился жизнью, преступники разобрали на части. Продать почти ничего не успели. Ранее все трое членов банды уже имели неприятности с законом. Трудно было сказать, кому первому пришла в голову мысль – убить водителя, чтобы завладеть его машиной. Это устанавливало следствие. Но то, что они серьезно подготовились к преступлению, сомнений не вызывало.

«Они были подготовлены к совершению преступления, - заявил заместитель прокурора Петрозаводска Владимир Федоров. – В частности, они имели при себе орудия совершения преступления. Хотя на месте Наппу мог быть любой».

Бандитов нашли достаточно быстро. Здесь необходимо было отметить грамотную работу петрозаводских сыщиков.

«Детально были установлены те предметы, которые находились у потерпевшего. Благодаря этому удалось выйти на след конкретных людей, которые были причастны к совершению этого преступления», - отметили обвинители. Подозреваемые в убийстве по собственной инициативе показали представителям следствия, где они закопали тело милиционера, подробно рассказали, как все произошло. Третий член банды был объявлен в розыск, его личность была установлена. Органы прокуратуры попросили всех жителей Петрозаводска помочь следствию, дали ориентировку и надеялись, что преступника опознают люди и сообщат в милицию.

И в это же время у некоторых петрозаводских подростков носить с собой холодное оружие считалось делом обычным. В карманах у мальчишек нередко лежали ножи и кастеты. Невнимание к этой проблеме со стороны взрослых может обернуться трагедией.

В те годы по адресу ул. Балтийская, 4 находился Центр образовательных услуг. Неизвестно, что сказал восьмиклассник подростку, который всего на год его старше. Но их ссора закончилась трагически. Ученик восьмого класса получил проникающее ножевое ранение.

«Ну порезали парня с моего класса, - рассказывал, опустив голову, очевидец Алексей. – Он начал драться с одним пацаном. Потом он достал нож и пырнул его. Все. А второй, который с ножом, он не из класса, он со школы». Из-за чего произошла драка Алексей не сказал, отделался словами: «Бывает всякое».

По словам учеников Центра, подозреваемый в преступлении подросток, постоянно ходил с оружием: «Он вообще с гранатой приходил. Да. С гранатой, с пистолетом приходил. Граната у него вроде самодельная», - рассказывали подростки.

-И что – никто не знал про это? – изумился журналист.

-Дак мы-то знали, - сказали парни. – Но мы же не будем говорить. Думали, он просто пугает.

С места преступления пострадавшего восьмиклассника увезли в больницу, где ему была оказана первая помощь. Подросток, вооруженный ножом, скрылся. Но было ясно, что в самом краткосрочном будущем ему общения с милицией не избежать.

В кинотеатре «Калевала» прошел семинар по повышению квалификации киномехаников. За десять лет такой семинар в республике проводили только два раза. Новый день диктует новый кинематограф, рыночная экономика заставляла выживать киноиндустрию. В 1992 году в республике работало около 400 киноустановок. К 2002 году их осталось 76. В Беломорском районе, например, тогда вообще кино не было. В райцентре Суоярвского районе – не было, зато в деревеньке Леппясюрья этого же района было.

Любовь Ивановна Костевич 25 лет работала киномехаником. В Петрозаводск она приехала из Леппясюрьи на учебу, до этого ни разу не видела, что такое звуковая система «Dolby».

«Я очень люблю свою работу, - рассказала она. – Сколько лет я работала, и ни разу не думала, чтобы уйти с нее. Дело не в том, что нравится кино смотреть. Нравится работать с ребятами. Со школьниками работать нравится. Ну и со взрослыми». Средняя цена фильма тогда была 60 тысяч рублей. А валовой сбор республиканского кинопроката составлял 400 тысяч в год. То есть купить Карелия могла 4-5 фильмов. Правда, поддерживало государство, покупали до 20 новинок. И все же было ясно – кинопрокат республики никогда не будет себя окупать. Поэтому в столицу опытные киномеханики приезжали в целом-то, как на экскурсию. Чтобы посмотреть современную звуковую систему.

«Для киномеханика эта работа требует внимания. Это главное. И естественно, знания аппарата. Разные бывают ситуации. Техникой, автоматикой напичкана аппаратура. Пленка – вещь нежная», - пояснил Анатолий Ханько, сотрудник кинотеатра «Калевала», который показывал коллегам новые установки. Анатолий Васильевич добавил, что научиться этой работе несложно. Но в профессии остаются только самые преданные и неравнодушные, которые радуются зрителю.

Как вернуть зрителя в кинотеатры? Современные фильмы на хороших копиях в деревни не доходили. Но той аппаратуре их показать было нельзя. Нужна была финансовая поддержка властей, причем, на всех уровнях. Иначе те немногие установки, которые удалось сохранить в районах, тоже закроются. И волшебный луч погаснет. Как дела в районах с кино? Пишите в комментариях, если знаете!

Таким было 28 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.