Новый заповедник «Яшезеро» создали в Карелии

В Прионежском районе создали новый ландшафтный памятник природного значения «Яшезеро». О появлении заповедника написал «ВКонтакте» руководитель Карелии.

В заповеднике растут редкие краснокнижные растения, обитают животные, которые находятся под угрозой исчезновения. Новая особо охраняемая территория занимает площадь более 430 гектаров. Здесь обитают косули, ласки, беркуты, черные коршуны и другие представители животного царства.

В природном памятнике запрещается рубить лес, добывать полезные ископаемые, проводить мелиорацию и вести любую деятельность, которая может нарушить экосистему.

По словам Артура Парфенчикова, рядом с заповедником находятся руины Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря XVI века. В границах ландшафтного памятника есть пещера, которая по легенде является кельей преподобного монаха Ионы Яшезерского. (фото vk.com)