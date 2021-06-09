Пенсионерам Карелии напомнили о необходимости перейти на карту «Мир»

В республиканском отделении Пенсионного фонда напомнили о необходимости перехода на карту «Мир». С 1 июля выплаты будут зачислять на карты национальной платежной системы.

«Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard), должны до 1 июля оформить карту «Мир»,

- предупредили в организации.

Для этого нужно прийти в банк, через который приходят выплаты. Затем реквизиты карты «Мир» нужно передать в ПФР. Сделать это можно дистанционно – через личный кабинет на сайте фонда или же лично в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Пожилых жителей Карелии, которые получают выплаты через почту или другие организации, то есть без банковской карты, изменения не коснутся. Они продолжат получать выплаты по старой схеме. (фото pressa40.ru)