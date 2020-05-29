Новый супермаркет откроется в начале лета в Петрозаводске

В торгово-развлекательном комплексе «Макси» в Петрозаводске открывается продуктовый магазин сети «Перекресток». Объявление об этом появилось на улицах карельской столицы, пишет «Фактор». Открытие запланировано на 15 июня.

С момента начала работы ТРЦ в августе 2012 года в нем успешно торговала «Сигма», но в мае 2016 года собственники – холдинг «Лотос» закрыл магазин. Вместо того, чтобы самим торговать на принадлежащих им площадях, они предпочли сдавать их в аренду. Этим воспользовалась торговая сеть сетка, объединяющая бренды «Spar» и «СемьЯ». К сожалению, это сеть просуществовала на этом месте недолго.

Остается надеяться, что известная на Северо-Западе торговая сеть задержится в центре Петрозаводска надолго.

Для справки

«Перекресток» – российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В августе 2019 года открылся 800-й супермаркет сети. По итогам 2019 года торговая сеть «Перекресток» насчитывает 852 супермаркета.