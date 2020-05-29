Приставы прикинулись работодателем, чтобы поймать должника

Карельские приставы снова рассказали о том, на какие уловки иногда приходится идти, чтобы поймать должников. Так произошло и с алиментщиком, который задолжал собственному ребенку около полумиллиона рублей и еще приблизительно миллион - кредиторам и налоговикам. Мужчина старательно скрывался от приставов, часто меняя места проживания и нигде не работал официально.

Сотрудникам УФССП пришлось объявить должника в розыск. Вскоре выяснилось, что мужчина пытается трудоустроиться в крупную строительную организацию и уже отправил туда резюме. Обнаружив через сервис «Банк данных исполнительных производств» наличие у соискателя долгов, сотрудники компании связались с приставами. Те и встретили мужчину, когда он пришел на собеседование: мужчину задержали.

«На этом «собеседование» с должником не закончилось - должник был передан оперативным работникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, которыми он тоже разыскивался с сентября 2019 года», - добавили в пресс-службе УФССП.