Сегодня петрозаводчане смогут сдать накопившееся вторсырье

Вечером 29 мая жители Петрозаводска смогут сдать накопившееся за время самоизоляции вторсырье. Сбор будет организован в центре карельской столицы и на Октябрьском проспекте.

Как сообщает паблик Сбормобиля, горожане смогут принести вторсырье с 18:20-18:45 на угол ул. Красной и Дзержинского, зона разгрузки торгового центра; с 18:50-19:10 на ул. Московская, 12-а, на парковку у налоговой; с 19:15-19:30 на ул. Мелентьевой, 50, на парковку магазина ЭТМ.

Участников акции просят оставлять вторсырье у машины, после чего грузчики заберут его и положат в кузов. Участников просят быть в масках, соблюдать дистанцию и не создавать очередей.

Кроме вторсырья, которое принимает Сбормобиль (стекло, пластиковые бутылки и флаконы, пленка 4, макулатура, алюминиевые банки), горожане могут принести металлолом, пенополистироловые подложки от бытовой техники, курицы, овощей, тонкие стаканчики 5 PP (от сметаны и похожие) и пакеты-упаковки 5 PP. Также организаторы просят не приносить упаковки от яиц или крышки.