Водитель, уснув за рулем, пострадал в ДТП в Карелии

В ДТП, которое произошло в минувший четверг, 28 мая, в Питкярантском районе Карелии пострадал мужчина, сообщает ГИБДД по РК.

«На 70 км + 650 м региональной автодороги «Олонец – Ляпписилта» 44-летний водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» при прохождении левого поворота уснул за рулем и, потеряв контроль над движением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Водитель с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее со ссылкой на МЧС мы писали о том, что на место ДТП привлекались пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района.