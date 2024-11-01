Новый наркозный аппарат заработал в одной из больниц Петрозаводска

В республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске введен в эксплуатацию новый наркозный аппарат. Об этом сообщается в паблике медицинского учреждения.

Новый аппарат появился в отделении интенсивной терапии и реанимации больницы. За последние годы это уже четвертое поступление такого прибора в отделение.

В РБ СЭМП отметили, что каждый день в анестезии нуждаются около 400 пациентов медучреждения. Благодаря современным приборам работа в отделении становится безопасной и эффективной. // Фото РБ СЭМП