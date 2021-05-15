Новый мэр Петрозаводска вступил в должность и принес присягу

Состоялась торжественная церемония, на которой Владимиру Любарскому вручили удостоверение Главы Петрозаводского городского округа и символический атрибут власти – церемониальный нагрудный знак. Атрибуты власти вручал и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич, а букет цветов преподнесла девушка в национальном костюме. Вновь испеченный мэр тут же передал букет одной из женщин - депутатов Петросовета.

После присяги сразу же слово взял Глава Республики Артур Парфенчиков.

Губернатор пояснил, что правительство Республики готово помогать новому управленцу, и пожелал успеха Любарскому в должности сити-менеджера. Он заявил, что знает Любарского давно и характеризует его как честного и достойного человека.

В ответ Любарский отметил, что он остается командным игроком для правительства, где служил на посту заместителя Главы Республики по внутренней политике.

Новый мэр Петрозаводска избран на пятилетний срок. В своей программе на посту сити-менеджера Любарский отмечает три пункта: открытость в общении с горожанами, прозрачность и здравый смысл в принятии решений. (Видео)