В Совете Федерации поддержали инициативу Шандаловича

Комитет Совета Федерации по экономической политике считает целесообразным направить в Госдуму предложение спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о запрете рекламы услуг по корректировке данных одометров транспортных средств.

Ранее Элиссан Шандалович подготовил соответствующие поправки в Федеральный закон «О рекламе». Как пояснил спикер карельского парламента, в Интернете нередко встречаются коммерческие предложения по «скрутке» одометров. Показания прибора намеренно занижаются, в частности, для более выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. В результате это не позволяет покупателю достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля, и покупка может обернуться большим риском для жизни.

«В декабре 2020 года федеральное законодательство запретило рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета коммунальных услуг, так как это вводит в заблуждение поставщиков энергоресурсов и способствует безучётному использованию ресурса. Одометр автомобиля - это такой же прибор учёта, искажение данных которого приводит к намеренному введению в заблуждение покупателя и, как следствие, к возможным авариям. Считаю, что запрет на рекламу корректировки одометров будет, прежде всего, способствовать снижению риска возникновения аварий из-за неисправностей автомобиля, которые могут повлечь серьёзную опасность для жизни человека»

- отметил Элиссан Шандалович.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса, полагаем, что внесение инициативы в Государственную Думу целесообразно для проведения всестороннего обсуждения предлагаемой меры и возможных способов ее реализации»

- прокомментировал инициативу Элиссана Шандаловича председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.

В случае, если Государственная Дума поддержит инициативу о запрете рекламы услуг по корректировке одометров, нарушителю будет грозить административная ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», штрафы по которой для юридических лиц достигают 500 тыс. рублей.