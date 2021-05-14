«Человек, социально обеспокоенный». Мэр Петрозаводска принес присягу

Текст, фото: Георгий Чентемиров

В мэрии карельской столицы прошла церемония вступления в должность нового мэра. Петрозаводск возглавил бывший сотрудник правоохранительных органов, замгубернатора по внутренней политике Владимир Любарский. Он принес присягу, рассказал о своем детстве и ответил на первые вопросы журналистов.

За несколько минут до мероприятия новоиспеченный мэр стоял возле зала заседаний Петросовета и беседовал с коллегами. Ни тени волнения или переживаний; впрочем, что могло пойти не так, если даже процедура «выборов» мэра прошла без интриги?

Само вступление в должность заняло считаные минуты. Владимир Любарский принес присягу. «Клянусь осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и защищать права человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все силы и способности на благо жителей города», – заявил градоначальник. После этого ему вручили удостоверение главы Петрозаводска и символический атрибут власти – церемониальный нагрудный знак.

Далее последовали официальные поздравления, коих оказалось на удивление мало. Глава Карелии Артур Парфенчиков обещал, что республика будет помогать городу. Спикер Заксобрания Элиссан Шандалович подарил Любарскому барометр из карельской берёзы и пошутил о любви нового мэра к спорту, сказав, что теперь они будут встречаться на набережной во время пробежек. Парфенчиков продолжил шутку, отметив, что теперь у Владимира Любарского появятся другие маршруты – Ключевая, Сулажгора, Древлянка, другие районы города.

Тему подхватил почетный гражданин Петрозаводска, бывший заммэра Авраам Склярский. По его словам, он сам начинал рабочий день с осмотра города, причем не бегом. Он сказал, что назначение Любарского открывает новую страницу в истории города – и описал связанные с этим ожидания.

– Надеемся, что город избавится от пыльных бурь, от бесконечных ям и от того, что асфальт уходит вместе со снегом. Что расселение аварийного фонда будет выполнено в установленные сроки, что капитальный ремонт жилья будет не косметический, а именно капитальный,

– сказал Склярский и предложил свою помощь, если таковая потребуется.

Другой почетный гражданин города, председатель ветеранской организации Николай Черненко сказал, что завидует городской администрации за то, что она получила такого прекрасного руководителя.

– Государственник; патриот; человек, социально обеспокоенный,

– так охарактеризовал Черненко нового мэра.

Сам Владимир Любарский сказал, что накануне церемонии специально обученные люди написали ему текст и сказали прочитать с толком и расстановкой, но он от этой идеи отказался.

– Не хочу читать по бумаге. Ничего плохого нет в шпаргалках, но не сегодня, – обратился к собравшимся новый мэр.

В качестве приветственной речи Любарский рассказал о своей жизни, причем с самого рождения. Сообщил, что он «кукковский» и все об этом напоминает. Вспомнил свой детсад, своего классного руководителя, срочную службу в Забайкалье, первый рабочий опыт – грузчиком на молокозаводе.

– Мужики там были еще те. Они водку закусывали творожными сырками и запивали молоком, – поведал мэр о своих первых коллегах. Зал вежливо засмеялся.

Но больше всего внимания Владимир Любарский уделил другому участнику церемонии, Артуру Парфенчикову. По словам мэра, именно благодаря Парфенчикову удалось обезвредить карловскую группировку, с которой Любарский воевал в должности замначальника управления по борьбе с оргпреступностью. Парфенчиков же забрал Любарского в Москву, которая, впрочем, «своей не стала». И вот сейчас он здесь; между строк читалось – тоже благодаря Парфенчикову.

Вместе с губернатором глава города отвечал и на вопросы журналистов. Корреспондент «ПТЗ говорит» спросил, за выполнение какой задачи Владимир Любарский возьмется прямо сегодня. Градоначальник ответил, что первым делом нужно познакомиться с новыми коллегами.

Если же говорить о городских проблемах, то в шорт-листе Любарского – мусор, ремонт и содержание дорог, освещение, муниципальный транспорт. По его словам, это полностью соотносится с запросами горожан, которые он увидел в социальных сетях, – мэр Петрозаводска накануне завел аккаунт «ВКонтакте». В статусе Владимира Любарского написано: «Открытость; прозрачность; здравый смысл».