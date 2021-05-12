Как выбирали мэра Петрозаводска: выбор или командная игра?

Текст и фото: Антонина Кябелева

День 12 мая 2021 года стал еще одной заметной датой в истории Петрозаводска. В этот день депутаты Петросовета выбрали главу Петрозаводского городского округа, от решений которого во многом будет зависеть благополучие многотысячного города.

Сенсации не произошло. Избрание главы Петрозаводского городского округа прошло в точности с тем сценарием, о котором мы заранее рассказывали. В ближайшие пять лет руководить Петрозаводском предстоит Владимиру Любарскому, которому придется оставить должность заместителя главы РК.

Несмотря на то, что итог никого не удивил, мы решили подробно рассказать о том, как проходило голосование, что говорили претенденты на мэрское кресло, и о чем больше всего сожалели выступающие.

Неожиданно накрывшая Карелию летняя жара невольно придала царившей на сессии Петросовета атмосфере оттенок легкомысленности. Серьезность момента растворялась в перспективе летних отпусков, которая прорвалась в зал заседаний вместе с температурными рекордами. К тому же главные действующие лица прекрасно понимали, что все предрешено.

Несмотря на масочный режим, некоторые его явно игнорировали. В зал вошел улыбающийся руководитель карельского правительства Александр Чепик, который тоже пренебрег правилами безопасности. Замечаний тем, кто был без маски, никто не делал. Журналист нашего издания поинтересовался, почему руководитель правительства не исполняет распоряжение главы РК. После этого Чепик мгновенно покинул зал. Видимо, в поисках маски. Но он был далеко не единственный нарушитель.

Вопрос о выборе главы Петрозаводска в повестке дня значился первым. Еще при обсуждении повестки в электронной системе голосования произошел технический сбой, и депутатам пришлось голосовать по старинке, поднимая руки. Случайна эта поломка или же она была призвана служить тому, чтобы голосование каждого депутата было, так сказать, "налицо", мы можем только гадать.

Специальная комиссия отобрала из 13 человек, решивших поучаствовать в конкурсе, только двух кандидатов: вице-премьера карельского правительства Игоря Корсакова и заместителя главы РК Владимира Любарского. Хотя после внесения изменений в порядок проведения конкурса, кандидатов, допущенных в финал, могло быть сколь угодно много, но не меньше двух. Но большинство членов комиссии решило ограничиться «правительственными» кандидатами.

Глава администрации главы РК, председатель конкурсной комиссии Татьяна Игнатьева сообщила об итогах работы комиссии. За Любарского и Корсакова проголосовали 6 членов комиссии, против один.

- Оценены были программы кандидатов и, будем так говорить, сложные вопросы и механизмы их решения. А также вопросы коммуникации с жителями,

- сказала Игнатьева.

Это звучит почти как анекдот, но у Корсакова вообще не было никакой программы. Об этом рассказывала член комиссии, депутат Петросовета Галина Васильева, которая была крайне удивлена этим фактом. Но, видимо, в Карелии так уверовали в «административный ресурс», что соблюдение хотя бы внешних приличий превратилось в нелепый рудимент.

Для того чтобы возглавить Петрозаводск, кандидату необходимо было заручиться поддержкой большинства депутатов Петросовета – за него должны были проголосовать не менее пятнадцати депутатов. Выступления кандидатов были кратки и лаконичны.

Игорь Корсаков рассказал, что накануне вместе с Любарским больше двух часов общался с депутатами.

- Я однозначно свою кандидатуру не снимаю, иду до конца,

- мужественно заметил Корсаков.

Он поддержал версию о том, что у него все же была какая-то программа. Во всяком случае, по-другому трудно интерпретировать следующую его фразу:

- Я не считаю, что программа Владимира Константиновича сильнее и мощнее.

Игорь Корсаков чуть ли не открыто просил голосовать за Любарского. Он сослался на то, что Владимир Любарский является коренным жителем Петрозаводска, погружен в городскую проблематику, а значит, у него есть «огромные преимущества».

Владимир Любарский тоже был неоригинален:

- На мой взгляд, есть три основополагающие вещи. Первое – это открытость в общении с горожанами. Второе – это прозрачность в принятии решений. Третье – это здравый смысл. Я думаю, на этой триединой платформе должна базироваться вся городская власть.

Он сказал, что врасплох его застал вопрос о том, чем бы он хотел запомнится в качестве главы Петрозаводска. По его словам, ключевая задача - это наведение порядка "с тем, что мы имеем, с тем городским хозяйством, которое у нас есть".

- Если моя работа на этом посту будет способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, красивым и безопасным,

- заметил Любарский.

В выступлениях депутатов прорывалась ностальгия по прямым всенародным выборам.

Сначала об этом осторожно заговорил депутат Петросовета от КПРФ Игорь Мленик:

- КПРФ всегда выступала за прямые выборы. Но, учитывая сегодняшние реалии, мы считаем, что необходимо все-таким доработать порядок проведения конкурса, сделать процедуру более открытой и демократичной. Как например, увеличить количество членов конкурсной комиссии, чтобы она была представлена всеми партиями. И второе, чтобы кандидатов было больше. Не два человека, а больше, чтобы у конкурсной комиссии был более широкий выбор… Вопрос касается только конкурса, а не прямых выборов, естественно.

Мленик, правда, не уточнил, что за новые реалии мешают прямым всенародным выборам мэра Петрозаводска, и почему так уж естественно отбирать у горожан право избирать градоначальника. Но «птичка» была выпущена. О возвращении свободных выборов заговорили и другие депутаты.

Депутат от «Справедливая Россия» Максим Трувалев высказался за возвращение прямых всенародных выборов, чтобы следующий мэр избирался уже горожанами.

Депутат Галина Васильева была еще более убедительна.

- Город Петрозаводск лишен права избирать главу муниципального образования на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования из своего состава… Сегодня депутаты изберут главу, сити-менеджера или, по-русски говоря, городского управляющего, подотчетного городскому совету, но формально не населению… Сегодня у нас выбор небольшой,

- печально констатировала Васильева.

Она критично оценила работу комиссии, которая не позволила расширить количество кандидатов хотя бы до трех человек. Вот как Галина Васильева рассказала о собеседовании с Любарским:

- Как решить проблему с отходами, выгулом собак, грязью в городе? На этот вопрос насторожил ответ: «Надо сломать людей». Эта "ломка" к добру не приведет. Ответственный управленец, конечно, знает, что требуется создать правильную информационную политику в работе с населением и создать все возможные условия для жителей. И только потом требовать положительных результатов. Городская власть становится все более закрытой, что вызывает недовольство населения.

Подобная фраза Любарского, которую он произнес на собеседовании, еще не будучи мэром, вызывает, мягко говоря, мрачные прогнозы. Остается только надеяться, что Любарский, прошедший и через службу в десантных войсках, и через службу в органах внутренних дел, и через службу в управлении госнаркоконтроля, более искренен, когда говорит об открытости, чем о "ломке".

Депутат от ЛДПР Елизавета Васильева тоже высказалась за то, что выборы мэра должны быть всенародными. Она надеется, что следующего главу Петрозаводска будут выбирать сами горожане.

Тайное голосование не потребовало много времени. В голосовании приняли участие 25 депутатов, из которых 20 человек проголосовали за Владимира Любарского, а 5 депутатов выбрали графу «против всех». Игорь Корсаков не набрал ни одного голоса в свою поддержку.

После завершения сессии Владимир Любарский, хоть и пытался сослаться на сильную занятость, но все же ответил на несколько вопросов журналистов. Как он оценивает свои шансы стать мэром, если бы было открытое всенародное голосование?

- Наверное, на этот вопрос у меня ответа нет, потому что сослагательного наклонения история не знает… Мне пятнадцать голосов было необходимо. Я получил двадцать. И это хороший результат, мне кажется,

- сказал Владимир Любарский.

- Не обидно было за Корсакова?

- Нет, не обидно. Мы командные игроки, - заметил Любарский.

Инаугурация, по его словам, состоится 14 мая:

- Ничего глобального в ней не будет. Я думаю, что она будет обычной, протокольной процедурой, которая предусмотрена и которую необходимо провести.

Владимир Любарский, хоть и обещает быть открытым и доступным для журналистов, но над возвращением еженедельных планерок с участием горожан и прессы пока только обещает подумать.