«Партия пенсионеров» заметила психологическое давление на ветеранов

День Победы — это великий праздник всех настоящих ветеранов Великой Отечественной войны, родившихся и выросших в некогда единой и общей стране — СССР. Однако год от года на ветеранов оказывается психологическое и информационное давление, на которое обратили внимание в «Партии пенсионеров».

Зампред Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов подчеркивает, что факты реального психологического и информационного давления на ветеранов, включая ограничения их прав и свобод, воспрепятствования им в возможности возложить цветы к монументам Вечного огня и могилам павших однополчан, вызывают особую тревогу.

«Партия пенсионеров» полагает, что подобные проявления преследования воинов-победителей должны стать предметом особого внимания правозащитных организаций и средств массовой информации, получить необходимую и жесткую правовую и нравственную оценку представителей общественности независимо от их политических взглядов.

Кроме того, зампред ЦК партии отметил, что и в текущем году ко Дню Победы российские города заполонили визуальные материалы, в которых были допущены досадные исторические ляпы.

К сожалению, в ходе подготовки к празднованию 76-летней годовщины Великой Победы мы опять столкнулись с фактами вопиющей исторической безграмотности многочисленных дизайнеров, блогеров и им подобных, не просто безграмотно, а иногда и элементарно преступно использующих для демонстрации героизма и мужества советского воина изображения солдат и техники солдат иных армий, в том числе, что особенно возмущает, гитлеровской армии и ее союзников.

«Безусловно, происходящее есть прямой результат фактической утраты у части нашей молодежи исторической памяти, элементарной безграмотности, что во многом является результатом печально известного ЕГЭ, об опасных последствиях которого «Партия пенсионеров» предупреждала не один год. Но пока воз и ныне там»,

— подчеркивает Ворожцов.

Ранее в беседе с ridus.ru член «Партии пенсионеров» генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов связал корень проблемы с тем, что в стране идет процесс активной романтизации войны и коммерциализации патриотизма.

«К сожалению, мы наблюдаем процесс коммерциализации патриотизма. При этом ни заказчики, ни исполнители не знают, что хотят. Мы уже давно утратили связь с реальностью, это очевидно: в художественных фильмах — ордена не на той стороне, погоны не по историческому периоду и так далее. Огромное количество исторических ляпов. Участники войны все эти детали понимали, как и понимали дозу, которая должна присутствовать при рассказе о войне. Мы сегодня живем в мире меркантильных интересов. Он базируется на том, что люди, которые сегодня выполняют некие «социальные» заказы, а иногда и навязывают их органам власти, лишены не только исторической памяти, но и способности к элементарному анализу, к изучению этого периода времени. Поэтому такие ошибки совершаются сплошь и рядом. И зачастую не со злым умыслом, а просто в силу отсутствия интеллекта».

По мнению ветерана российских спецслужб, к наказанию за подобную глупость горе-дизайнеров нужно подходить тщательно.

«Не нужно никаких уголовных дел. Просто такой дизайнер вместе со своей компанией должны попадать в черный список без возможности отрабатывать госконтракты», — заключил Михайлов. // Фото: vlg-media.ru