Владимир Любарский вступил в должность главы Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска прошла церемония вступления в должность нового главы города. На мероприятии работает журналист портала «Петрозаводск говорит».

Владимир Любарский в торжественной обстановке зачитал присягу, в которой поклялся соблюдать Конституцию России и Карелии и Устав Петрозаводска, справедливо выполнять свои полномочия и защищать и уважать права и свободы человека и гражданина. После этого Любарскому вручили удостоверение главы и символический нагрудный знак.

Далее с речью выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он пообещал, что республика будет помогать Петрозаводску.

Спикер ЗС РК Элиссан Шандалович подарил Любарскому барометр из карельской березы. Он пошутил о любви нового главы города к спорту, сказал, что теперь они будут встречаться на набережной во время пробежек. Парфенчиков продолжил шутку, сказав, что теперь у Любарского будут другие маршруты - Ключевая, Сулажгора, Древлянка.

Напомним, Владимир Любарский был выбран новым главой Петрозаводского городского округа депутатами Петросовета в ходе заседания 12 мая. В решающем раунде отбора он опередил Игоря Корсакова.