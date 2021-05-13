В Петрозаводске назначен новый городничий

Свершилось! Депутаты Петрозаводского городского совета выполнили роль китайского болванчика, вечно кивающего головой на панели машины или на столе безвкусного бюрократа. Двадцать народных избранников, выполнив свою главную функцию за срок депутатства, в едином порыве опустили бюллетени за назначение Владимира Любарского городничим на следующий пятилетний срок. Так был исчерпан главный информационный повод последних месяцев в Карелии.

Иначе говоря, ожидаемо, прогнозируемо и бюрократически скучно. Пойдет ли такой способ назначения городничего на пользу нам с вами, петрозаводчанам, поживем - увидим.

Правда, не обошлось и без, я бы сказал, вызывающих улыбку сюрпризов. Член правительства Карелии, заместитель премьера, целый генерал Службы судебных приставов в запасе не получил ни одного голоса депутатов Петросовета при тайном голосовании!

Иначе говоря, не нашлось ни одного депутата, у кого унылая фигура чиновника вызвала бы элементарное сочувствие. Даже странно комментировать этот прецедент. Ведь выходит, что депутаты выразили недоверие члену правительства Главы Карелии Корсакову. Как он будет после этого работать? Как к нему будут относиться подчиненные? И вообще, зачем было соглашаться на предсказуемый публичный позор?

Об этом и многом другом – Александр Чаженгин в авторском проекте «Иначе». (Видео)