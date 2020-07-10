10 июля 2020, 20:22
Общество

Новый детский сад откроется в Петрозаводске

Специалисты проверили систему обеспечения безопасности в новом дошкольном учреждении на улице Попова

В Петрозаводске готовится к открытию новый детский сад №113, расположенный на улице Попова на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в дошкольном учреждении прошли мероприятия по проверке системы безопасности. В них участвовали специалисты администрации города, МЧС и других структур. Среди основных требований - охрана, организация видеонаблюдения и пропускного режима, оборудование системы оповещения, особенности установки ограждений и других элементов защиты здания. Были даны необходимые рекомендации по безопасности учреждения.

В мэрии отметили, что новый детский сад будет открыт уже в этом году.

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Петрозаводск
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