Новый детский сад откроется в Петрозаводске

В Петрозаводске готовится к открытию новый детский сад №113, расположенный на улице Попова на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в дошкольном учреждении прошли мероприятия по проверке системы безопасности. В них участвовали специалисты администрации города, МЧС и других структур. Среди основных требований - охрана, организация видеонаблюдения и пропускного режима, оборудование системы оповещения, особенности установки ограждений и других элементов защиты здания. Были даны необходимые рекомендации по безопасности учреждения.

В мэрии отметили, что новый детский сад будет открыт уже в этом году.