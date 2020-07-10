Хитрую систему контроля скорости установили на «Коле» в Карелии

На трассе «Кола» в Карелии организована зона контроля скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Две камеры установлены на 366-м и на 371-м километре федеральной магистрали. Эти камеры делают фотографии проезжающих автомобилей и фиксируют точное время проезда. Далее компьютерная программа по GPS-координатам и времени, за которое автомобиль проехал указанный участок, вычисляет, нарушил водитель скоростной режим или нет.

В случае нарушения автомобилисту будет выписан штраф. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков.