10 июля 2020, 18:58
Общество

Отключения электричества пройдут по всей Карелии

Энергетики готовят электрические сети республики к работе в зимний период

На следующей неделе, с 13 по 17 июля во многих районах Карелии пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжают готовить сети к работе зимой. Будут проводиться ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций и других объектов энергетики.

Отключения электричества коснутся Кемского, Калевальского, Питкярантского, Медвежьегорского, Олонецкого, Лоухского, Муезерского, Прионежского и Сегежского районов. Ознакомиться с полным графиком отключений можно по ссылке.

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Метки: 
«Прионежская сетевая компания»
электричество
отключение электроэнергии
Калевальский район
Кемский район
Олонецкий район
Медвежьегорский район
Питкярантский район
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