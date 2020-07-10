Отключения электричества пройдут по всей Карелии

На следующей неделе, с 13 по 17 июля во многих районах Карелии пройдут отключения электроэнергии. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжают готовить сети к работе зимой. Будут проводиться ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций и других объектов энергетики.

Отключения электричества коснутся Кемского, Калевальского, Питкярантского, Медвежьегорского, Олонецкого, Лоухского, Муезерского, Прионежского и Сегежского районов. Ознакомиться с полным графиком отключений можно по ссылке.