«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу в автотранспортный цех

В современную, надежную компанию требуются водители автомобиля 4 разряда и машинист бульдозера 6 разряда. «Российские коммунальные системы» – крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. В АО «ПКС-Водоканал» ждут ответственных специалистов, желающих работать в стабильной компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соц. пакет и один из лучших в Карелии коллективных договоров.

Водитель автомобиля 4 разряда

Количество требуемых работников: 2

Обязанности:

— управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн;

— знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ;

— умение производить первичный ремонт а/м.

Требования:

— наличие водительского удостоверения «В» и «С»;

— среднее профессиональное образование;

— отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;

— требуемый опыт работы от 1 года;

- постоянная занятость, полный день;

Машинист бульдозера 6-го разряда

Количество требуемых работников: 1

Обязанности:

— перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов;

— участие в ремонте и обслуживании техники;

— ведение установленной технической документации.

Требования:

— знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники;

— наличие действующего удостоверения «тракторист-машинист», а также машиниста экскаватора;

— опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники;

— знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники;

— отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;

— требуемый опыт работы от 1 года;

— постоянная занятость, полный день.

По всем вопросам обращайтесь к начальнику автотранспортного цеха АО «ПКС-Водоканал» Роману Владимировичу Панкратьеву по телефону +7 (8142) 52-54-23.