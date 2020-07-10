«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу в автотранспортный цех
В современную, надежную компанию требуются водители автомобиля 4 разряда и машинист бульдозера 6 разряда. «Российские коммунальные системы» – крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. В АО «ПКС-Водоканал» ждут ответственных специалистов, желающих работать в стабильной компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соц. пакет и один из лучших в Карелии коллективных договоров.
Водитель автомобиля 4 разряда
Количество требуемых работников: 2
Обязанности:
— управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн;
— знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ;
— умение производить первичный ремонт а/м.
Требования:
— наличие водительского удостоверения «В» и «С»;
— среднее профессиональное образование;
— отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;
— требуемый опыт работы от 1 года;
- постоянная занятость, полный день;
Машинист бульдозера 6-го разряда
Количество требуемых работников: 1
Обязанности:
— перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов;
— участие в ремонте и обслуживании техники;
— ведение установленной технической документации.
Требования:
— знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники;
— наличие действующего удостоверения «тракторист-машинист», а также машиниста экскаватора;
— опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники;
— знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники;
— отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;
— требуемый опыт работы от 1 года;
— постоянная занятость, полный день.
По всем вопросам обращайтесь к начальнику автотранспортного цеха АО «ПКС-Водоканал» Роману Владимировичу Панкратьеву по телефону +7 (8142) 52-54-23.