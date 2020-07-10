Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

В Карелию идет непогода. Так, в течение дня 11 июля по южным и центральным районам, ночью 12 июля на северо-востоке республики ожидаются сильные дожди. Будет дуть шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов - до 23 м/с. Такой прогноз дает Гидрометцентр.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория республики. В МЧС предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на энергосистемах и объектах ЖКХ. Не исключены падения деревьев, ДТП.

Спасатели советуют жителям Карелии не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспорт рядом с деревьями, ограничить нахождение детей на улице, ограничить поездки на личном транспорте, не выходить в водоемы на плавсредствах.