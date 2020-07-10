Полторы тысячи выпускников сдали ЕГЭ по математике в Карелии

Сегодня более полутора тысяч выпускников Карелии сдавали ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования РК.

После русского языка это второй по массовости экзамен. В условиях пандемии коронавируса к безопасности ЕГЭ приковано особое внимание. Так, сдающие прибывают в пункты проведения экзамена небольшими группами. Им измеряют температуру бесконтактным способом. Все помещения, в которых проводятся ЕГЭ, обязательно дезинфицируются.

В классах выпускники рассаживаются на расстоянии не менее полутора метров, всем им выдают медицинские маски. В каждой аудитории оказывается не более 8-12 сдающих.

Следующие единые госэкзамены пройдут 13 июля. Выпускникам предстоит сдавать физику и историю. На сдачу физики в Карелии записались 547 человек, истории - 463.