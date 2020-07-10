10 июля 2020, 14:53
Общество

Министр строительства озвучил данные по расселению аварийного жилья

Квартиры для расселения карельской аварийки приобретаются, но их пока не слишком много

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов сообщил свежие данные по программе расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

При исходной необходимости в 4033 квартиры, по состоянию на 9 июля 2020 г. заключены контракты на приобретение 549 квартир, в том числе выплачено более 70 компенсаций собственникам жилья.

Завершается сбор заявок на переселение из районов Карелии в новый дом в п. Янишполе. Таких заявлений поступило уже более 50: из Пудожского, Муезерского, Беломорского, Кемского и др. районов. Земельный участок сформирован, застройщик выразил готовность к работе. Осталось около 20 потенциально свободных квартир.

В г. Лахденпохья началось строительство нового жилого дома на 48 квартир.

В Кондопоге, еще до конца месяца планируется получить разрешение на строительство 80-квартирного дома. По второму дому, запланированному к строительству в городе: завершен сбор заявлений от желающих переселиться в этот дом, сформирована квартирография, составляется проектная документация. Ожидаемый срок получения экспертизы – сентябрь 2020 года.

В августе-сентябре текущего года будет завершена подготовка документов, необходимых для начала строительства, и непосредственно начнется строительство 40-квартирного жилого дома для переселенцев на улице Белинского.

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Карелия
лахденопхья
Кондопога
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