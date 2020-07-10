Министр строительства озвучил данные по расселению аварийного жилья

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов сообщил свежие данные по программе расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

При исходной необходимости в 4033 квартиры, по состоянию на 9 июля 2020 г. заключены контракты на приобретение 549 квартир, в том числе выплачено более 70 компенсаций собственникам жилья.

Завершается сбор заявок на переселение из районов Карелии в новый дом в п. Янишполе. Таких заявлений поступило уже более 50: из Пудожского, Муезерского, Беломорского, Кемского и др. районов. Земельный участок сформирован, застройщик выразил готовность к работе. Осталось около 20 потенциально свободных квартир.

В г. Лахденпохья началось строительство нового жилого дома на 48 квартир.

В Кондопоге, еще до конца месяца планируется получить разрешение на строительство 80-квартирного дома. По второму дому, запланированному к строительству в городе: завершен сбор заявлений от желающих переселиться в этот дом, сформирована квартирография, составляется проектная документация. Ожидаемый срок получения экспертизы – сентябрь 2020 года.

В августе-сентябре текущего года будет завершена подготовка документов, необходимых для начала строительства, и непосредственно начнется строительство 40-квартирного жилого дома для переселенцев на улице Белинского.