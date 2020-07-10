Бульвар Победы и площадь Жукова отремонтируют почти за 14 миллионов

Бульвар Победы и площадь Маршала Жукова в Петрозаводске отремонтируют. По сообщению мэрии, общая стоимость реконструкции обойдется в 13,4 миллиона рублей. Деньги на работы выделены из бюджета Карелии.

Подрядчик ООО «СМС» отремонтирует облицовку монумента «Птица счастья и свободы» и мемориал Карельским пограничникам.

Площадь у памятника Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На этих территориях смонтируют флагштоки, урны и скамейки.

Фото: пресс-служба администрации города