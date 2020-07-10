10 июля 2020, 14:28
Бульвар Победы и площадь Жукова отремонтируют почти за 14 миллионов
Рабочие восстановят дорожки, вымостят новые, отремонтируют облицовку, установят флагштоки
Бульвар Победы и площадь Маршала Жукова в Петрозаводске отремонтируют. По сообщению мэрии, общая стоимость реконструкции обойдется в 13,4 миллиона рублей. Деньги на работы выделены из бюджета Карелии.
Подрядчик ООО «СМС» отремонтирует облицовку монумента «Птица счастья и свободы» и мемориал Карельским пограничникам.
Площадь у памятника Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На этих территориях смонтируют флагштоки, урны и скамейки.
Фото: пресс-служба администрации города