В Петрозаводске открыта вакансия судьи городского суда

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии судьи Петрозаводского городского суда.

Как рассказали в пресс-службе горсуда, претенденты на должность могут подать необходимые документы по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

В городском суде отметили, что 7 августа станет последним днем приема документов. Поданные после этой даты заявления не будут рассматриваться.

Напомним, в начале июля Владимир Путин назначил судьей Петрозаводского городского суда Олесю Сосновскую.