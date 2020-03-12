Новые жертвы перекрестка, где недавно изменили схему проезда

Очередная авария произошла на перекрестке улицы Толстого и перекрестка Невского в столице Карелии. Сегодня утром на пустой дороге столкнулись два автомобиля. Один спускался по проспекту вниз, другой пытался проехать прямо с улицы Толстого. О дорожном инциденте сообщает dtpptz.ru.

Напомним, не так давно на этом перекрестке повесили дорожный знак, который запрещает поворот налево, а также проезд перекрестка в прямом направлении. Однако многие автомобилисты, вероятно, по привычке продолжают проезжать знакомый перекресток по старинке, но не всегда успешно.

Авария в 07:22 попала в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру». От удара автомобили отбросило на угол перекрестка.