Авария произошла на перекрестке, где недавно изменили схему проезда

Сегодня вечером в 18:46 на перекрестке Льва Толстого и проспекта Невского в Петрозаводске произошло очередное ДТП.

С 20 февраля в этом месте изменилась схема проезда. На перекрестке запретили левый поворот на проспект Невского, а также прямое его пересечение с улицы Толстого. На перекрестке установили знак, разрешающий только поворот направо. Однако судя по кадрам с камеры видеонаблюдения компании «Сампо.ру» не все автомобилисты соблюдают это правило и по старинке проскакивают перекресток, но не всегда удачно.

Так, двигавшийся по Невского вниз автомобиль врезался в выехавший с Льва Толстого на перекресток автомобиль. Машины откинуло на третий автомобиль, который выезжал на проспект со стороны дома №23 по Толстого.

Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии», Руслан Рафаисович