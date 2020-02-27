27 февраля 2020, 16:55
Водителю грозит серьезное наказание за езду со скоростью 193 км/час
В феврале число скоростных нарушителей на дорогах республики выросло до 22705
На дорогах Карелии в феврале зафиксирован максимальный показатель превышения скорости – 193 км/час при допустимо разрешенной 90 км/час. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
За превышение установленной скорости на более 80 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на полгода.
В январе на дорогах Карелии камеры зафиксировали 20 751 превышение скорости. В феврале число скоростных нарушителей увеличилось до 22 705.
Фото: sb.by