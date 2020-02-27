Водителю грозит серьезное наказание за езду со скоростью 193 км/час

На дорогах Карелии в феврале зафиксирован максимальный показатель превышения скорости – 193 км/час при допустимо разрешенной 90 км/час. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

За превышение установленной скорости на более 80 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на полгода.

В январе на дорогах Карелии камеры зафиксировали 20 751 превышение скорости. В феврале число скоростных нарушителей увеличилось до 22 705.

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