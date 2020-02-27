Жителя Карелии оштрафовали за нападение на сотрудника Росгвардии

Сортавальский городской суд признал 33-летнегому мужчину виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Преступление произошло в октябре 2019 года в баре. Посетитель был пьян, ругался матом, приставал к другим гостям заведения. Бармен вызвал росгвардейцев. Когда они пытались его унять, дебошир дважды ударил в лицо сотрудника Росгвардии.

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